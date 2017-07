VIDÉO - Mort de George A. Romero, réalisateur de "La nuit des morts vivants", maître des zombies

George A. Romero est décédé dimanche à l'âge de 77 ans et son manager de préciser : "en écoutant la bande originale de L'homme tranquille (John Ford, 1952), un de ses films préférés". Il est mort en paix dans son sommeil, après un combat bref mais déterminé contre un cancer du poumon.





Ses films fantastiques narguaient la mort, ses personnages de prédilection étaient les zombies, les morts-vivants. Et, à travers ses monstres, il prenait son pied en fustigeant la société américaine, en racontant ce qui ne tournait pas rond chez l'Oncle Sam. En 1968, il signait La nuit des morts-vivants, un film révolutionnaire, tourné en noir et blanc, avec un budget d'à peine plus de 100.000 dollars et des acteurs inconnus. L'assaut d'une ferme isolée par une horde de morts sortis de leurs tombes à la suite d'une mutation.





Effroi et éblouissement chez les fans qui, derrière les us et coutumes du film de genre et l'influence manifeste du roman Je suis une légende de Richard Matheson, décèlent la portée éminemment politique. La nuit des morts-vivants n'est rien de moins qu'une critique subversive de la société américaine des années 1960, jouant sur les frayeurs d'une époque marquée par la guerre du Vietnam, la course aux armements et la fascination pour les ovnis.



Le film, devenu un classique, a rapporté plus de 30 millions de dollars à travers le monde.