Mort de John Heard, le père de Macaulay Culkin dans "Maman j'ai raté l'avion"

Avant de le voir courir après Macaulkay Culkin en criant "Kevin", John Heard avait joué les méchants dans Big face à Tom Hanks (1988). Au début des années 1980, il interprète Jack Kerouac dans Heart Beat aux côtés de Nick Nolte et Sissy Spacek. Il a pour partenaire Jeff Bridges dans Cutter's Way puis enchaîne les films et les téléfilms. Car c'est sur le petit écran qu'il va également se faire un nom.





John Heard apparaît dans plusieurs séries télévisées cultes, comme Deux Flics à Miami (1986) et les shows produits par Dick Wolf (New York Police Judiciaire, New York Section Criminelle, New York Unité Spéciale). Son rôle dans Les Soprano (1999-2004) lui avait valu une nomination aux Emmy Awards. Plus récemment, il était le père de Caleigh Duquesne dans Les Experts Miami et celui de Sarah Tancredi dans Prison Break. Son nom figure également au générique de NCIS Los Angeles, Elementary et du reboot de MacGyver l'an dernier. Cinq de ses films, actuellement en post-production, doivent sortir prochainement.