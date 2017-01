"Neruda", "Jackie"... : quels sont les meilleurs "biopic" au cinéma ?

BIRD (Clint Eastwood)

Pendant que Woody Allen s’affiche souvent en (piètre) joueur de clarinette, Clint Eastwood aborde sa passion pour le jazz de façon plus discrète. Sa vision de Charlie Parker est totalement dédiée à cette musique, au point que le film soit (dé)construit comme un morceau de be-bop. De quoi sérieusement aérer le rythme en trois temps (trauma d’enfance, ascension, rédemption) usuel des biopics et esquisser une belle idée poétique : et si le free-jazz rendait les hommes plus libres ?