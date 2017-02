Netflix s'offre le prochain film de Scorsese, avec De Niro et Al Pacino en bonus

Au casting, on retrouvera Robert de Niro, pour sa neuvième collaboration avec le réalisateur, aux côtés d'Al Pacino et Joe Pesci. "Le projet est très ambitieux, et Paramount n’était pas en position de prendre des risques. De cette façon, Scorsese peut faire le film qu’il veut", a assuré une source au site IndieWire. Netflix a profité du départ de Brad Grey, le patron de Paramount, et ami de Scorsese pour s'emparer du projet.





Martin Scorsese revient à ses premiers amours avec un film de gangster : The Irishman est centré sur Frank "The Irishman" Sheeran (incarné par De Niro), soupçonné d'avoir fait disparaitre le baron de la pègre Jimmy Hoffa en 1975. L'acteur devrait passer derrière les effets numériques d'ILM pour retrouver sa jeunesse et paraître 40 ans de moins. Le film devrait sortir au courant de l'année 2019 sur Netflix.