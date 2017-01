"Nocturnal Animals" : TOP 10 des films qui retournent le cerveau

LE PRESTIGE de Christopher Nolan

WTF? Cette parabole féroce sur l’ambition et le pouvoir, dans laquelle on retrouve le duo de Batman Begins (Christian Bale et Michael Caine), a souvent été comparée à Usual Suspects pour son coup de théâtre final et sa capacité à surprendre au détour de chaque plan. En réalité, cette adaptation du roman de Christopher Priest tient plus de L’arnaque, de George Roy Hill en fonctionnant comme un tour de magie. Un trompe-l’oeil, aussi manipulateur que ses personnages, qui gagne à être vu à répétition. La relation entre les deux meilleurs amis devenus pires ennemis (Christian Bale et Hugh Jackman) s’exprime dans l’univers presque rassurant de la prestidigitation. Comme toujours, Christopher Nolan gratte le vernis des apparences et laisse les personnages repousser les limites de la magie et de l’illusion au détriment de leur humanité. Il faut bien entendu y voir un sous-texte: la magie étant au même niveau que le cinéma. Cerise sur le gateau : la présence de Michael Caine qui renvoie au Limier (Joseph L. Mankiewicz, 1972).