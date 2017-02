"Les Bronzés font du ski", "Into the wild"... : notre Top 5 de films sous la neige à regarder pendant les vacances d'hiver

Est-il encore besoin de le présenter ? Dans cette suite des Bronzés, la troupe du Splendid est de retour pour une nouvelle aventure burlesque, et c'est à la montagne que Jean-Claude Dusse, Jérôme Tarayre, Gigi, Nathalie Morin ou encore Popeye se rendent pour passer des vacances inoubliables. Film culte sorti en 1979, il nous apprend le planté de bâton, nous invite à manger des tartines de fromage à fondue, à boire de l'alcool de bois et à chanter seul coincé dans un télésiège.





Et on vous imagine déjà en train d'anticiper les répliques d'anthologie comme "Je ne sais pas ce qui me retient de te casser la gueule. La peur, peut-être ?. Ouais, ça doit être ça" ou "Je crois que toi et moi on a un peu le même problème, c’est-à-dire qu’on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi".





A (re)découvrir le dimanche 12 février 2017 sur TF1 à 20h55.