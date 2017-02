On a vu "50 nuances plus sombres" et c’était plutôt "50 nuances plus soft"

"Pas de règles, pas de châtiments, plus de secrets"... mais moins de sexe. Les nouveaux termes du contrat – verbal cette fois-ci – établi entre Anastasia Steele et Christian Grey nous ont un peu laissé sur notre faim. Nos ventres grondaient pourtant depuis deux ans et la sortie du "cul-cul" mais sympathique 50 nuances de Grey. Alors avec 50 nuances plus sombres, en salles ce mercredi 8 février, on s’attendait forcément à un peu plus de mordant et de piquant. Raté.