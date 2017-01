Orlando : "Dalida est plus présente dans les esprits que beaucoup de stars actuelles"

LCI : Ce biopic consacré à Dalida a mis un certain temps avant de voir le jour. Pourquoi ?

Orlando : Il y a cinq ans, une équipe américaine est venue me voir, avec une actrice de son choix, pour faire un biopic sur Dalida. Le projet devait être mené en coproduction avec la France. J’avais signé un contrat de trois ans à cet effet. Hélas, quand on est de l’étranger, quand on est américain, on ne sait pas vraiment qui est Dalida. Ils se sont trompés sur le choix des scénaristes. On m’a présenté deux-trois versions qui n’avaient rien à voir avec Dalida. C’était carrément un thriller qu’ils avaient fait !





Quelle a été la bascule ?

Au bout d’un moment, j’ai dit "Stop !". Le producteur Julien Madon, qui n’avait jamais lâché l’affaire, était de son côté convaincu que ça ne se ferait pas avec les américains. Il m’a appelé plusieurs fois, a insisté et avait une vraie vision de ce qu’allait être le film. Une vision qui était proche de la mienne. C’est grâce à lui que Dalida a vu le jour. Il m’a ensuite présenté la réalisatrice Lisa Azuelos. Une fois assuré que le scénario avait le bon tempo, ils ont eu toute la liberté possible. Quand je fais confiance à quelqu’un, je me retire très vite pour avoir le recul nécessaire. J’ai apporté le côté historique à Lisa et elle s’est occupée du cinéma.





Est-ce douloureux d’ouvrir à ce point son intimité et de l’affronter à l’écran ?

Je vais faire une note d’humour. Vous pensez vraiment qu’en ce moment, avec tout ce qui se passe dans notre société, il reste encore une part d’intimité des gens ? Il n’y a plus d’intimité ! On a fait ce film pour livrer la vérité avant que d’autres racontent n’importe quoi plus tard. C’est un témoignage, une réponse à tout ce que Dalida a offert à son art. Elle a donné sa vie à son public. Cela fait trente ans qu’elle nous a quittés et elle est encore plus présente dans les esprits que beaucoup de stars actuelles.