Oscarisé grâce à Weinstein, Michel Hazanavicius ("The Artist") dit "être passé à côté" du scandale

Michel Hazanavicius sort du silence. Sur Facebook lundi, le réalisateur a réagi aux nombreuses accusations contre Harvey Weinstein, qui a distribué The Artist aux États-Unis et mené avec succès la campagne des Oscars en faveur du film du réalisateur français. Alors que de nombreuses actrices ont brisé le silence et que les témoignages et les condamnations du comportement de l'Américain se multiplient, le cinéaste français ne s'était jusqu'à présent pas exprimé. Mais sur Facebook, il a regretté que "ne rien dire publiquement" sur ce scandale ait pu être interprété comme "de l'indifférence, voire de la bienveillance, et même pourquoi pas de la complicité".





Le réalisateur affirme donc que ce "qui est reproché [à Harvey Weinstein] est immonde, totalement condamnable et indéfendable". Michel Hazanavicius ajoute qu'il a "le plus grand respect pour les femmes qui ont eu le courage de témoigner", et qu'il n'était "absolument pas au courant de ces agissements". "Au risque de passer pour gros naïf", il n'était pas non plus au courant des rumeurs circulant sur le producteur américain. Rappelant que les deux hommes s'étaient vus à plusieurs reprises lors de la distribution de The Artist outre-Atlantique et lors de la campagne pour les Oscars, Michel Hazanavicius dit n'avoir "connu que je Dr Jekyll". "N'étant ni son ami, ni un partouzeur patenté, je suis passé à côté de tout ça", insiste le réalisateur. "Quant à Bérénice [Béjo, son épouse et héroïne de The Artist, ndlr], il ne lui a jamais manqué de respect".