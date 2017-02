Oscars : après la bourde "La La Land", l'Académie annonce le décès d'une productrice pourtant bien vivante...

Une faute qui l'a bouleversée. Comme une horrible ironie du sort, Jan Chapman était effectivement très liée de Janet Patterson, pour avoir travaillé avec elle sur La Leçon de Piano (1993), unique film réalisé par une femme et primé par une Palme d'or à Cannes. Dans un mail adressé à la publication spécialisée dans le cinéma Variety, la productrice a déclare être "dévastée par l'utilisation de son image à la place de sa grande amie et collaboratrice Janet Patterson". Et de poursuivre : "J'avais demandé à son agent de vérifier toute photographie qui aurait pu être utilisée et on m'avait assuré que l'Académie disposait de tout ce dont elle avait besoin. Janet était très belle et a été nommée quatre fois aux Oscars. C'est très décevant que cette erreur n'ait pas été découverte". Difficile de lui donner tord.