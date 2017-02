Oscars : ces petits signes politiques anti-Trump arborés par les stars

D’autres invités ont porté un ruban bleu plus voyant, pour marquer leur soutien pour l’ACLU, la plus importante association américaine pour la défense des droits civiques. Ruth Negga, Lin-Manuel Miranda, Karlie Kloss, Benj Pasek et Justin Paul le portaient d'ailleurs fièrement, marquant ainsi clairement leur opposition au gouvernement de Donald Trump. Et comme Emma Stone ne voulait pas être en reste non plus, elle a épinglé ce même ruban à la fête organisée par Vanity Fair après la cérémonie.