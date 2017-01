Oscars 2017 : Isabelle Huppert nommée à l'Oscar de la meilleure actrice, 14 nominations pour "La La Land"

Isabelle Huppert bientôt au sommet à Hollywood ? Déjà lauréate d'un Golden Globe début janvier, la comédienne française figure parmi les cinq candidates à l'Oscar de la meilleure actrice qui sera décerné le 26 février prochain. Vedette de Elle, le thriller sulfureux de Paul Verhoeven, elle sera opposée à Ruth Negga (Loving), Emma Stone (La La Land), Natalie Portman (Jackie) et Meryl Streep (Florence Foster Jenkins).





Chez les acteurs, le favori Casey Affleck (Manchester by the sea), lauréat lui aussi d'un Golden Globe, disputera la victoire à Andrew Garfield (Tu ne tueras point), Ryan Gosling (La La Land), Viggo Mortensen (Captain Fantastic) et Denzel Washington (Fences).





Le film favori de la cérémonie ? La La Land, la comédie musicale de Damien Chazelle qui décroche 14 nominations, égalant le record de Eve, de Joseph L. Mankiewicz, et Titanic de James Cameron. Grand succès Outre-Atlantique, cette romance entre un musicien de jazz et une jeune actrice à la conquête d'Hollywood, sort mercredi sur les écrans français.





Côté français, pas de Elle dans la catégorie meilleur film étranger, alors que le long-métrage de Paul Verhoeven avait triomphé aux Golden Globes. En revanche Ma vie de Courgette, du réalisateur suisse Claude Barras, sera en course pour l'Oscar du meilleur film d'animation face au favori Zootopie de Disney.