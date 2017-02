Oscars 2017 : l'ombre de Donald Trump a plané sur une 89e cérémonie très politique

Jimmy Kimmel s'est également adressé à Isabelle Huppert, nommée dans la catégorie de la meilleure actrice pour le film "Elle", le présentateur s'est dit heureux que "la douane ait laissé passé l'actrice, même si personne n'a vu son film".





Autre temps fort : la remise de l'Oscar du meilleur film en langue étrangère, attribué à "Le Client". Le réalisateur de ce long métrage, Asghar Farhadi, boycottait la cérémonie pour protester contre le décret migratoire du président Trump, visant sept pays à majorité musulmane, dont le sien, l'Iran. Une ingénieure irano-américaine, Anousheh Ansari, a lu, en son nom, une déclaration dans laquelle il explique avoir pris sa décision par "respect pour (ses) concitoyens et ceux des six autres nations qui se sont vus manquer de respect par (cette mesure) inhumaine". "Fier de l'Oscar et de la position contre "l'interdiction des musulmans" de la part des acteurs et de l'équipe du Client", a écrit sur son compte Twitter le chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif quelque instants après l’attribution de cette récompense.