Oscars 2017 : que contient le sac cadeau à 100 000 dollars ?

Une question sur toutes les lèvres : "Mais il contient quoi ce sac à 100 000 dollars ? ". Eh bien, des cadeaux merveilleusement délirants comme l'an passé où, déjà, les nommés pouvaient repartir avec un sextoy féminin, un lifting de vampire, un voyage pédestre au Japon. On imagine que les selfies ont dû être sympas.





Cette année, les nommés auront droit à un bracelet en or et diamants 14 carats (pour la modique somme de 595 dollars), à des voyages (un séjour de trois nuits dans un grand hôtel italien avec vue sur le golfe de Naples et le mont Vésuve, un week-end au spa Golden Door à San Diego et un séjour de 3 nuits dans le ranch californien Lost Coast). Mais aussi à des cadeaux disons farfelus : un matelas, un vaporisateur de poche, des bandes pour éliminer la transpiration sous les bras ou encore un massage anti-cellulite.