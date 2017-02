Mahershala Ali, premier acteur musulman à recevoir un Oscar

Mahershala Ali a ouvert les festivités en recevant le premier Oscar de cette édition 2017, celui du meilleur second rôle. Une récompense pour l'acteur qui joue un trafiquant de drogue cubain dans "Moonlight". Après la polémique sur la sur-représentation d'acteurs blancs les années précédentes, il faisait partie des six finalistes noirs de la sélection 2017. "J'espère que je n'ai pas été nommé parce que je suis noir" mais "pour mon travail", avait-il déclaré en l'apprenant.





Dimanche, il est devenu le premier musulman à recevoir la fameuse statuette. "Je veux remercier mes professeurs, tant d'excellents professeurs et une chose qu'ils n'ont pas arrêté de me dire constamment (...): ce n'est pas à propos de toi. C'est à propos des personnages. Tu es un serviteur, tu es au service de ces histoires et de ces personnages et j'ai vraiment de la chance d'avoir eu cette opportunité", a-t-il déclaré sur la scène du Dolby Theater à Los Angeles.