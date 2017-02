Oscars 2017 : Quand Denzel Washington déclare "mari et femme" un couple en pleine cérémonie

Jimmy Kimmel, l'animateur de la soirée, a fait des heureux dimanche soir en invitant par suprise une dizaine d'anonymes dans le Dolby Theater d'Hollywood où avait lieu la cérémonie des Oscars. Ils se sont ainsi retrouvés juste devant la scène à quelques mètres, et même parfois quelques centimètres des célébrités présentes.





Un couple de fan de Denzel Washington a alors tenté le tout pour le tout et a demandé au cinéaste de faire un selfie avec eux. Une photo qu'il a accepté de faire, mais les deux Américains ne s'attendaient certainement pas à ce qui allait se passer ensuite. Au moment du cliché, le réalisateur de "Fences" - dans lequel Viola Davis a reçu l'Oscar du meilleur second rôle - leur a dit : "Je vous déclare mari et femme".





Ce qui a bien sûr surpris le couple et l'ensemble des invités, qui ont largement applaudi ce "mariage" imrovisé en pleine cérémonie des Oscars.