Oscars 2017 : sa sœur oubliée de l'hommage, Patricia Arquette crie à la discrimination contre les personnes transgenres

Née Robert au sein d'une des familles les plus célèbres d'Hollywood – son grand-père Cliff, son père Lewis, ses frère et sœurs Rosanna, Patricia et David sont tous acteurs -, Alexis est décédée en septembre 2016 des complications du sida, à l'âge de 47 ans. Elle a fait plusieurs apparitions sur grand écran dans des seconds rôles (Pulp Fiction, Dernière sortie pour Brooklyn, Des souris et des hommes, Les Seigneurs de Dogtown…). Elle avait subi une opération chirurgicale de genre dans les années 2000 pour devenir une femme, ce qui avait fait l'objet du documentaire She's my brother (Elle est mon frère).





L'affaire intervient alors que le débat sur les droits des transgenres fait rage aux Etats-Unis. L'administration Trump a annoncé qu'elle envisageait de mettre fin aux dispositions prises par Barack Obama pour que les écoliers et étudiants transgenres se rendent dans les toilettes du genre auquel ils s'identifient. Un tollé auprès des défenseurs des droits des minorités qui a jugé cette décision "dangereuse, mauvaise et fausse", rappelant au nouveau président sa promesse de protéger les droits de la communauté LGBT. Fer de lance de la cause trans et pourtant soutien de Donald Trump, Caitlyn Jenner est montée au créneau tout comme Jackie Evancho, jeune chanteuse de l'investiture, dont la sœur est transgenre.