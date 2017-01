Oui, le rappeur Tupac Shakur aura bien droit à son biopic au cinéma

All Eyez On Me, en référence à l'un des albums de Tupac, sortira le jour de ce qui aurait été le 46e anniversaire du rapeur, a précisé Summit Entertainment.



Le projet de film avait été annoncé il y a six ans, avec comme réalisateur à l'époque John Singleton, très lié à la culture hip-hop. Mais le film a subi plusieurs changements et n'a pas pu être fini à temps pour le 20e anniversaire du meurtre du chanteur en 1996 à Las Vegas.





All Eyez on Me a finalement été réalisé par un vétéran de la vidéo musicale, Benny Boom.