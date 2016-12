"Passengers" : entre romance spatiale et science-fiction catastrophe

1 Un tandem sexy

Passengers, c’est avant tout la réunion de deux des acteurs les plus hype, glam et fun du moment. Et, à en croire leur alchimie à l’écran, le courant est visiblement très bien passé entre Jennifer Lawrence et Chris Pratt qui se donnent la réplique pour la première fois. L’acteur des Gardiens de la galaxie et de Jurassic World joue l’un des passagers de l’Avalon, un vaisseau en route pour un long voyage vers une autre planète. Quand un bug surviendra dans sa capsule d’hibernation, il se réveillera trop tôt, 90 ans avant la date prévue. Après avoir joué les Robinson dépressifs, chevelus et barbus, il sera heureusement sauvé de la folie par le réveil prématuré d’une jolie passagère incarnée par l’actrice de Hunger Games.