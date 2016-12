"Paterson" : Adam Driver, vu dans "Star Wars" et la série "Girls", éblouissant chez Jim Jarmusch

Jarmusch s’amuse, comme il le faisait déjà il y a vingt ans dans Dead Man (1995) ou dans son formidable film de vampires, Only Lovers Left Alive (2013), à créer un monde en soi se nourrissant de ses propres références. A l’abri des superproductions et retrouvant une veine qui l’a fait connaître (la série Girls et Frances Ha de Noah Baumbach), Adam Driver est parfait. Et Paterson, aussi. Idéal pour la fin de cette année.





C’est du cinéma de geste qui cultive une certaine nostalgie du XXe siècle, avec un personnage principal qui ne voit pas l’intérêt de posséder un téléphone portable et reste pantois face à l’irruption du quinoa et des cours de guitare sur Youtube dans son quotidien. Quelque chose de ralenti, de reposant et de sain, avant d’ouvrir un nouveau chapitre dans une vie et de se lever de son lit.