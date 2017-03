"Patients" de Grand Corps Malade : pourquoi vous allez adorer ce film

Benjamin, un jeune étudiant en Staps (sciences et techniques des activités physiques et sportives) arrive dans un centre de rééducation, paralysé après un mauvais plongeon dans une piscine. Ses nouveaux amis sont tétras, paras, traumas crâniens…. Bref, tout l'éventail du handicap.





Aussi, que faire quand on est coincé dans un pareil lieu, qu’on ne connaît personne et qu’on a envie d’éteindre la lumière du jour ? Eh bien, on fait ce qu’on peut… On mate la télévision… On écoute en boucle les mêmes morceaux… On subit les mêmes rituels tannants… Et, surtout, on fait des rencontres. On se fait des potes et, peut-être, on s’autorise à aimer même lorsque tout semble foutu. Ou pas. Patients ne raconte que ça : la patience des patients. Car, par la patience, au contact des autres, on guérit.