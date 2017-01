Patrick Dewaere : l'acteur des "Valseuses" et de "Série Noire" aurait eu 70 ans cette année… mais qui était-il vraiment ?

Le réalisateur Bertrand Blier affirme que "Les acteurs ressemblent toujours aux histoires que l'on raconte". Rarement adage aura été plus vrai que pour Les Valseuses et son trio magique: Depardieu-Dewaere-Miou-Miou. L'alchimie entre les trois acteurs, la verve provocatrice de Blier qu'ils épousent si bien, font de ce film une date dans le cinéma français. Même quand Blier disait "coupez", le film continuait. Dewaere est merveilleux en mec naïf et un peu beauf, Depardieu est monumental en cerveau gouailleur du duo. On a rarement vu comédiens mieux accordés.



C'est assurément auprès de Blier que Dewaere révèle son potentiel, comme l'incarnation la plus pure de son cinéma. Blier a saisi en même temps que son insoumission, sa rébellion, sa fantaisie et son grain de folie, toute la vulnérabilité et la sensibilité exacerbée de l'acteur. Il le montre souvent dépassé par les évènements (le prof de gym déphasé quand un inconnu vient l'apostropher dans une brasserie pour lui donner sa femme dans Préparez vos mouchoirs, l'air perpétuellement ahuri du Pierrot des Valseuses, la fébrilité de l'homme dont une jeune fille est amoureuse dans Beau-Père). Dewaere a une présence lunaire, le visage expressif et grand ouvert, la diction souvent en décalage. Toutes les émotions passent, sans résistance ni filtre.





Capable de l'innocence la plus absolue et la plus poétique (la belle histoire d'amour de F comme Fairbanks), la fantaisie la plus débridée (le striptease du footballeur excedé devant son patron dans le grandiose Coup de tête de Jean-Jacques Annaud), l'intensité effrayante et dangereuse pour lui en tant qu'acteur (le très troublant Série Noire d'Alain Corneau).