Peter Dinklage pourrait rejoindre "Avengers: Infinity War" dans un rôle important

Si son rôle n'est évidemment pas connu pour le moment, le site américain assure qu'il s'agira d'un personnage important, qui devrait aussi apparaitre dans le film suivant, dont le titre n'est pas encore connu et qui sera filmé à la suite d'Infinity War. Anthony et Joe Russo (Captain America : le Soldat de l'hiver et Civil War) mettront en scène ces deux longs-métrages, qui proposeront le plus grand rassemblement de super-héros encore jamais vu au cinéma.





Mais que les fans de Game of Thrones et de Tyrion se rassurent, cette arrivée au casting d'Avengers: Infinity War, ne signifie pas la mort de son personnage dans la série HBO. Alors que le tournage de la saison 7 s'est récemment achevé, celui du huitième et ultime chapitre ne débutera qu'en septembre prochain. Ce qui lui laisse tout le temps de se balader sur les plateaux de Marvel. Le film sort en salle le 25 avril 2018.