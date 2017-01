Pierre Lescure reste président du Festival de Cannes jusqu'en 2020

"Le conseil d'administration de l'Association française du Festival International du film, qui réunit pouvoirs publics et professionnels du septième art, a renouvelé sa confiance à Pierre Lescure, et l'a réélu président du festival. Ce nouveau mandat couvrira les éditions 2018, 2019 et 2020. Il garantit ainsi la continuité de la gouvernance du festival et de ses projets" Peut-on y lire.





Et d'ajouter : "Aux côtés de Pierre Lescure, Thierry Frémaux, délégué général, continuera à diriger l'institution et à assurer notamment la sélection officielle qui sera dévoilée, pour l'édition 2017, à la mi-avril". Un rôle sur mesure pour l'ancien président-directeur général du groupe Canal+ (de1994 à 2002), qui a présidé le 7e Festival de la fiction TV de Saint-Tropez en 2005, avant de faire partie du jury du Festival du cinéma américain de Deauville en 2013.