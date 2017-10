Pierre Niney : "La Passion Van Gogh, une immersion incroyable dans l’univers du peintre"

Aviez-vous un rapport particulier avec la peinture en général et celle de Vincent Van Gogh en particulier avant de participer à La Passion Van Gogh ?





Mon intérêt pour la peinture est venu très tard. J’étais assez hermétique aux tableaux que je pouvais découvrir dans les musées quand j’étais adolescent. Je trouve que ce film est un super moyen de réconciliation avec des gens qui, comme moi, jeunes, n’ont pas tout de suite eu le déclic avec la peinture. La mise en mouvement de la peinture, ce croisement avec le cinéma est une idée tellement audacieuse et risquée mais qui marche tellement bien. Concernant mon rapport avec Van Gogh, il y a dans l’inconscient collectif des peintures que l’on retrouve dans le film et qui prennent vie d’une autre manière. Je n’avais pas forcément un rapport privilégié avec la peinture mais La Passion Van Gogh m’a donné encore plus envie de retourner voir des peintures, aller dans les musées et comprendre plus de choses sur la vie de Van Gogh mais aussi celles d’autres peintres, comme Gauguin ou le mouvement des impressionnistes.





Comment expliquer simplement aux spectateurs comment se construit ce film atypique ?





La Passion Van Gogh a deux grandes forces. Il y a d’abord, et c’est une évidence, la performance graphique du film. C’est une première mondiale. J’ai personnellement vécu une expérience hallucinante quand j’ai découvert le film. Il a été tourné de manière normale sauf que chaque plan a été entièrement peint à la main à la façon de Van Gogh par plus de 125 artistes. Le résultat est une immersion incroyable dans l’univers du peintre, dans ses tableaux qu’on reconnaît parfois. On entre dedans comme on entrerait dans un film avec un travelling, sauf qu’il y a un effet graphique complètement dingue. J’ai vécu quelque chose que je n’avais jamais vécu au cinéma sans avoir besoin de casque de réalité virtuelle pour le vivre. Il faut saluer le travail des deux réalisateurs. Il ont fait preuve d’une grande sensibilité mais aussi d’une patience dingue, parce que ça prend énormément de temps de faire un film comme ça. La deuxième force, c’est le film en lui-même car au-delà de la performance graphique, il y a de vrais personnages, de vrais enjeux, une vraie enquête, les qualités d’un polar, une quête d’identité du personnage d’Armand, à qui je prête ma voix.





Justement, pouvez-vous nous dire qui est votre personnage et ce qu’il fait dans le film ?





Les réalisateurs ont extrapolé la vie de ce personnage que l’on retrouve dans une toile de Van Gogh. Armand Roulin est un jeune homme qui n’est pas entièrement mature, qui se cherche encore, assez bagarreur et rebelle. Il va porter cette lettre, que son père lui a confiée afin de la remettre à Theo, le frère de Vincent Van Gogh, et essayer de comprendre ce qui est arrivé au peintre les derniers jours de sa vie. Comment percer le mystère ? Comment comprendre l’entourage, toujours mystérieux ? Il y a plein d’hypothèses soulevées pendant le film sur sa mort dans le sud de la France : un suicide, un meurtre ? On apprend énormément de choses sur la vie de Van Gogh. Le personnage d’Armand suit un parcours initiatique, au fur et à mesure du film on éprouve beaucoup de tendresse pour lui. Pour aborder un génie tel que Van Gogh, c’est une très bonne idée de passer par le biais de quelqu’un de plus quotidien, c’est un bon axe.