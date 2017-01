Polanski président des César 2017 : un choix "surprenant et choquant" pour la ministre Laurence Rossignol

Laurence Rossignol ne compte toutefois pas demander le retrait de Roman Polanski, l’Académie des Césars n’étant pas dépendante des pouvoirs publics. Quid du silence de sa consoeur, ministre de la Culture Audrey Azoulay, qui devrait participer à la cérémonie ? "Si elle n’a pas protesté, moi je vous dis que ce n’est pas un bon signal (…) Je trouve surprenant et choquant que la vie d’un homme ne pèse pas dans le choix de le mettre en avant sur scène pendant toute une soirée."





Mise en ligne le 18 janvier, une pétition réclamant la destitution de Roman Polanski a déjà reçu plus de 42 000 signatures. Interrogée jeudi sur France Info, l’ancienne ministre de la Culture socialiste Aurélie Filippetti a pris la défense du cinéaste. "Je pense que c'est la liberté absolue de l'académie des César", a-t-elle expliqué. "C'est un très grand réalisateur et je pense que concernant cette affaire, c'est quelque chose qui s'est passé il y a quarante ans et on ne peut pas à chaque fois relancer cette affaire."