Pourquoi le tout Hollywood s’arrache Viola Davis, l’actrice de "Fences" ?

Les sérivores la connaissent depuis trois ans comme l’avocate de How to Get Away With Murder, série diffusée sur M6 grâce à laquelle elle devenait la première comédienne noire à gagner l’Emmy Award de la meilleure actrice en 2015. Bien qu’il lui aura fallu attendre cette opportunité offerte par la célèbre showrunneuse Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy, Scandal) pour exploser, Viola Davis n’a rien d’une débutante.





A son actif depuis vingt ans : des apparitions et des rôles récurrents dans des séries policières ou judiciaires (Les Experts, New York, Unité spéciale), de nombreuses prestations saluées au théâtre, exercice qu’elle préfère au septième art, et des collaborations sur grand écran avec Steven Soderbergh (Hors d’atteinte, Solaris), Oliver Stone (World Trade Center), Tom Cruise (Night and Day) ou encore Julia Roberts (Mange prie, aime). Sans oublier, bien sûr, le film qui, en 2011, braquera les projecteurs sur elle pour la première fois. Cette année-là, le public remarque son tempérament fort et sensible dans La Couleur des sentiments, mélo féminin sur fond de ségrégation pour lequel elle décroche une seconde nomination à l’Oscar (après celle reçue pour Doute).