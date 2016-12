Pourquoi "Your name", le plus gros succès de l’année au Japon, vaut bien un Miyazaki

L’idée de départ promettait une jolie bluette où deux adolescents échangent leur corps pour vivre la vie de l’autre, sans se rencontrer. Saut que Your name est bien plus complexe que ça. Taki, un lycéen de Tokyo, se réveille parfois dans la peau de Mitsuha, une jeune fille qui vit dans une petite ville de province, et vice-versa. Ça ne semble pas les perturber plus que ça, sauf au moment où ils quittent leurs vêtements ! Le scénario devient plus complexe quand il est question d’une météorite, d’une catastrophe et d’une faille dans l’espace-temps... On n’en dira pas plus, sinon que Your name n’est pas plus une bluette pour ados qu’un Miyazaki n’est un film pour enfants.