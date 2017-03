Printemps du cinéma 2017 : 5 films à (re)voir à petit prix

Un peu de comédie française dans cette sélection, avec Rock'n'Roll et un Guillaume Canet en pleinecrise de la quarantaine. Il ne veux pas vieillir et même s'il s'éclate dans sa vie et sa carrière, l'image qu'il renvoit n'est pas vraiment celle qu'il espérait... Il va alors changer, au détriment de ses proches et mettre un peu plus de "rock" dans son quotidien.