Claire Nebout, héroïne trans dans Louis(e) sur TF1 : vers une évolution des mentalités en France ?

Au moment de la sortie de A Danish Girl, biopic sur l’artiste danoise connue comme la première personne à avoir subi une chirurgie de réattribution sexuelle en 1930, une partie de la communauté trans, aux Etats-Unis comme en France, estimait que le rôle principal aurait dû revenir à une actrice trans plutôt qu'à un homme "cisgenre"(Eddie Redmayne).





Le réalisateur Tom Hooper avait abondé en ce sens dans une interview au Guardian : "Actuellement, dans l'industrie du cinéma, il y a un problème : il y a un énorme réservoir d'acteurs trans talentueux, qui n'ont qu'un accès limité aux rôles."

Aujourd'hui, l’évolution la plus manifeste a eu lieu dans la série télé, aux Etats-Unis, à l’instar de Orange is the new black et Sense8, ayant respectivement casté les actrices trans Laverne Cox et Jamie Clayton.



Aussi, onze ans après Felicity Huffman, c’est Claire Nebout qui a la gageure de faire évoluer les mentalités en France. Dans l’expectative qu'un jour, un(e) comédien(ne) transgenre aura le premier rôle en prime-time sur TF1, groupe qui a signé la charte de l'engagement LGBT...