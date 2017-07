Mais que devient Jean Dujardin ?

Jean Dujardin a mis sa patte dans ce film dont il a écrit une partie des dialogues. "C’est un saut dans le temps, on est dans la peinture, on a vraiment l’impression de faire du cinéma", explique-t-il. Toujours un mot pour rire, mais sérieux au travail. Sa chorégraphe lui tresse des couronnes de lauriers à ce sujet : "Il est hyper travailleur, doué, il a l’oreille musicale et surtout il est tellement professionnel, tellement sérieux qu’il se met à blanc quand il arrive et du coup il peut tout prendre ce qu’on lui donne".