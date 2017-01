"Quelques minutes après minuit" : l’heure précise où coulent les larmes

Il parle vite et se ronge nerveusement les ongles au rythme des questions. A 41 ans, le cinéaste espagnol Juan Antonio Bayona n’a pourtant plus de raison d’angoisser pour l’avenir. Ses deux premiers films, L’Orphelinat et The Impossible, l’ont rapidement imposé, par leur maîtrise et leur puissance narratives, comme un nouveau Spielberg. Résultat : le papa d’E.T., conscient de cette évidente filiation artistique, lui a confié le second opus de Jurassic World, dont le tournage commencera en mars 2017.





En attendant ce "défi géant", le maestro dégaine, dès le 4 janvier, une magnifique et bouleversante relecture du roman Quelques heures après minuit. Laquelle met en lumière un jeune garçon qui s’échappe dans un monde imaginaire afin de mieux accepter la maladie mortelle de sa mère. Bayona décrypte la recette de sa pépite pour LCI.