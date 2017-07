Quentin Tarantino prépare un film sur les meurtres de Charles Manson (et le casting pourrait vous surprendre)

Quentin Tarantino a toujours faim de cinéma, lui qui avait annoncé, il y a quelques mois, sa volonté de quitter le monde du 7e art quand il aura réalisé son dixième film. On l'avait laissé en 2016 avec son huitième : Les Huit Salopards, son chef-d'œuvre de plus de trois heures tourné en Ultra Panavision 70mm et sublimé par la musique d'Ennio Morricone dans lequel tous ses acteurs chéris (Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Tim Roth, Michael Madsen...) bavardaient dans une auberge enneigée avant l'inéluctable et apocalyptique climax gorissime.





Selon The Hollywood Reporter, le prochain Tarantino, soit le neuvième, risque de voir le jour plus vite que prévu. Son sujet : Charles Manson et les adeptes de sa secte.