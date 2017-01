Qui est James Woods, l’acteur qui a posté sur Twitter la photo des victimes du Bataclan ?

Dans le privé, le CV de James Woods est presque aussi sulfureux. Fin businessman, il était en 2016 l’acteur mieux payé au monde, ni plus ni moins, grâce à ses placements dans la bourse, l’immobilier… et les cosmétiques. Surtout, son nom est régulièrement apparu à la rubrique judiciaire au fil de sa carrière. En 1998, il poursuivait l’actrice Sean Young, sa partenaire dans Etat de Choc, qu’il accusait de l’avoir poignardé. La jeune femme expliquera s’être défendue face à la violence de l’acteur, dont elle avait refusé les avances sur le tournage. Il sera condamné à lui verser 227.000 dollars pour ses frais d’avocats.





Plus récemment, il réclamera en 2015 la bagatelle de dix millions de dollars à un abonné de Twitter qui l’avait traité d’"accro à la cocaïne" sur le réseau. L’affaire sera classée un an plus tard, à la mort de "l’accusé". Elégant, James Woods échangera quelques amabilités avec l’avocate du défunt avant de conclure, toujours sur Twitter : "J’espère qu’il a agonisé en hurlant mon nom." Côté cœur, enfin, le vaillant James est un amateur de (très) jeunes femmes. En 2013, à 56 ans, il se séparait de Madison, sa compagne de 26 ans… pour s’afficher quelques jours plus tard avec Kristen, 20 ans seulement… et déjà une inculpation pour possession de drogue. Pas de quoi l'effrayer, on s'en doute.