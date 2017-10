The Secret Man : qui est Mark Felt, l’homme qui fit tomber Nixon ?

En 2013, Peter Landesman s’intéressait à l’assassinat de John Fitzgerald Kennedy dans Parkland. Quatre ans plus tard, après avoir notamment signé Seul contre tous avec Will Smith, un autre Président se trouve dans la ligne de mire du cinéaste : Richard Nixon. Dans The Secret Man - Mark Felt, le réalisateur plonge dans les coulisses du Watergate, scandale qui contraint l’homme d’état à démissionner, et dresse le portrait de Mark Felt, artisan de cette chute historique.





Agent du FBI depuis 1942, cet Américain diplômé de la fac de droit devint le numéro deux de l’agence en 1972. Au cours d’une enquête, il découvrit un système d’écoutes illégales mises en place par Nixon et sa garde rapprochée républicaine pour espionner leurs opposants démocrates et les manipuler. La présidence tentera de le faire taire mais Felt se tournera vers la presse et, sous le pseudo "Gorge Profonde", révèlera le pot aux roses à Carl Bernstein et Bob Woodward, deux journalistes du Washington Post.





Lesquels inspiraient Alan J. Pakula pour son célèbre Les Hommes du Président en 1976 tandis que Peter Landesman s’intéresse aujourd’hui à leur informateur qui ne révéla son identité dans Vanity Fair qu’en 2005, trois ans avant son décès. Le réalisateur aura cependant eu la chance de le rencontrer avant sa disparition, s’appuyant sur leurs entrevues, des témoignages d’autres agents de l’époque et des ouvrages de l’espion (The FBI Pyramid et A G-Man’s Life) pour élaborer l’intrigue de ce thriller politique bourré de suspense.