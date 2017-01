Qui pour présider les César 2017 à la place de Roman Polanski ?

Roman Polanski ne montera pas cette année sur la scène des César. Habitué de la cérémonie, encore primé en 2014 pour la mise en scène de La Vénus à la Fourrure, le cinéaste franco-polonais devait présider la 42e cérémonie des récompenses du cinéma français. Mais devant les protestations de plusieurs associations féministes, mais aussi de la ministre aux Droits des femmes, Laurence Rossignol, l’auteur de Rosemary’s Baby, Chinatown et autre Carnage a choisi de renoncer.





Dans un communiqué, son avocat Me Hervé Témime avance la volonté de son client de ne pas "perturber la cérémonie des César qui doit être dévouée au cinéma et non à la désignation de son Président." Il dénonce par ailleurs "une polémique alimentée par des informations tout à fait erronées" et qui "intervient quarante ans après les faits qu’elle concerne."

L’avocat fait référence à l’affaire Samantha Geimer, victime présumée d’un viol commis par le cinéaste en 1977 aux Etats-Unis alors qu'elle était âgée de 13 ans.