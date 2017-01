Qui sont Dorian Le Clech et Batyste Fleurial, les jeunes héros d’"Un sac de billes" ?

1200 enfants auront passé le casting d’Un sac de Billes pour espérer incarner Maurice et Jo, les héros du roman de Joseph Joffo porté à l’écran par Christian Duguay. Mais c’est Batyste Fleurial, 17 ans, et Dorian le Clech, 12 ans, qui décrochaient la timbale. Le premier, héros du téléfilm Pourquoi personne me croit en 2012 et aperçu dans un épisode de Famille d’accueil, a pris le second sous son aile pendant le tournage.





"C’est une histoire touchante et un personnage qui me ressemble. J’ai deux petits frères et je me suis tout de suite vu à la place de Maurice. J’ai immédiatement considéré Dorian comme mon frère et Patrick (Bruel) et Elsa (Zylberstein) comme mes parents", raconte-t-il, soutenu très vite par son jeune partenaire qui, avant ce film, avait tourné dans un court métrage."Le jeu d’acteur est venu tout seul avec l’aide de Christian et d’Amour , notre coach (...) Patrick, c’était mon papa pendant le tournage. Il m’a donné des conseils, il m’a rassuré, il est super. Pour un rôle de père, il faisait partie des meilleurs."