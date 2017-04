"Raciste" et "dangereux" : les rares critiques qui ont vu "A bras ouverts", avec Christian Clavier, étrillent le film

Sur le site du Huffington Post, la journaliste et écrivain Valérie Rodrigue, qui a travaillé auprès de familles roms roumaines, ne mâche pas ses mots. "A bras ouverts ne m’a pas fait rire, il m’a écoeurée. (…) "Jamais sur un bidonville je n'ai vu de gitan hilare avec des dents en or. Jamais je n'ai vu de roms parler en petit nègre, quand bien même le français serait balbutiant. Jamais je n'ai vu de familles roms avec des porcs, des poules (voleurs de poule, encore le cliché?). 1) On n'est pas à la campagne et 2) ils ne possèdent rien." (…) "Jamais sur un bidonville je n'ai vu une personne grossière, cradingue et riant d'un rire gras. Je veux dire par là que dans ces familles roms des bidonvilles on a le sens de l'hospitalité, pas pour s'imposer chez l'autre mais pour offrir ce que l'on a au visiteur."





Sur le site Slate, Hedy Bicaise déplore "un objet dangereux qu’il convient de combattre". Et d’expliquer : "On pourra parler de caricature, de satire ou de second degré pour légitimer le traitement infligé aux personnages roms, mais les dégâts causés n’en sont pas moins considérables, et ce pour au moins trois raisons :

1/ renforcer l’image déjà négative d’une communauté dans l’esprit des gens n’est jamais souhaitable, même sous l’égide de la comédie…

2/ …probablement moins que jamais quand le distributeur cale la sortie du film à trois semaines du premier tour de l'élection présidentielle…

3/ …et peut-être moins encore dans le cas de la communauté rom que d’autres puisqu’elle est déjà largement stigmatisée et jugée indésirable dans de nombreux pays de l'Union européenne."