"Raid dingue" - Florent Peyre : "Ce n’était pas possible que je me fasse mettre à l’amende par Dany Boon"

LCI : Vous avez fait une quarantaine de déplacements en France pour présenter le film. Vous voici à l’Alpe d’Huez, où la majorité des comédies cultes françaises de ces dernières années ont été découvertes. Une pression supplémentaire ?

Florent Peyre : Le film fait l’ouverture, il n’est pas en compétition mais je ne me rends pas bien compte parce que je ne suis jamais venu et j’arrive dans une Rolls, avec le patron. Je suis bien, tout excité d’être là. Je n’ai vu le film qu’une fois donc j’ai hâte de le revoir. Je l’ai vu dans une salle avec toute la police du Raid. Ce n’était pas le moment de venir attaquer le cinéma ! Ils ont adoré, ils ont beaucoup ri. Ils ont trouvé les scènes d’action très crédibles donc je pense que c’est une belle victoire. Ils ont senti tout le respect qu’on avait pour leur métier. Ce sont vraiment des héros, ils sont très courageux et d’une humilité assez impressionnante. Ils nous ont accueillis dans leurs locaux très gentiment. On s’arrangeait pour ne pas les gêner évidemment, ils continuaient à travailler pendant qu’on était là.

LCI : Vous serez vendredi avec toute l’équipe du film en direct dans "Vendredi tout est permis" sur TF1. Vous savez déjà à quoi les téléspectateurs peuvent s’attendre ?

Florent Peyre : On fait une spéciale "Raid Dingue" je crois, avec Dany et Alice, mais aussi Ahmed Sylla, Ary Abittan, Guillaume Canet et tout ça en direct pour un VTEP de folie. Je ne peux pas vous dire ce qui se prépare, même nous on n’est pas au courant. On arrive et on découvre les épreuves.