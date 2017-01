Razzie Awards 2017 : Marion Cotillard pourrait être désignée pire actrice de l’année à Hollywood

Injuste ? On se rappelle que Marion Cotillard a fait bien pire aux Etats-Unis, la scène de sa mort dans The Dark Knight Rises lui ayant valu de nombreuses moqueries sur les réseaux sociaux et au-delà. Si elle l’emportait, elle ne serait pas la première à pouvoir poser à la fois un Oscar et un Razzie sur sa cheminée. Ce fut le cas de Halle Berry, Oscar de la meilleure actrice pour Au-delà de la haine, en 2001 puis Razzie de la pire actrice pour Catwoman en 2004. Mais aussi Sandra Bullock, lauréate en 2010 du Razzie pour All About Steve… puis de l’Oscar deux jours plus tard pour The Blind Side.





Reste que Marion Cotillard pourrait se consoler, le 25 janvier prochain, avec une nouvelle nomination au César de la meilleure actrice pour son rôle bouleversant dans Mal de pierres, de Nicole Garcia. Sa grande rivale lors de la cérémonie qui se tiendra le 24 février à Paris ? Isabelle Huppert, la star de Elle, lauréate dimanche dernier d’un Golden Globe à Hollywood. Et qui devrait être en lice pour l’Oscar, le 26 février prochain.