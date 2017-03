Recette, bande-originale et karaoké : décidément, la magie "La La Land" opère dans le monde entier !

Damien Chazelle, Emma Stone et Ryan Gosling ont trouvé la bonne recette. Une cuillère de chants, une pincée de fantaisie, une bonne dose d'amour et vous avez La La Land, qui fait rêver des millions de spectateurs dans le monde entier depuis sa sortie aux Etats-Unis le 16 décembre dernier. Avec son petit budget de 30 millions de dollars, la comédie musicale a engrangé pas moins de 432 millions de dollars de recette à travers le globe. Dont 150 millions sur le sol américain, et plus de 2,5 millions en France.