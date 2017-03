Ressentez, vibrez, vivez les films grâce à la salle 4DX du cinéma Pathé La Villette

De légers filets d'air peuvent être projetés au visage, "pour simuler une scène action qui se passerait à l'écran". Un peu plus désagréable, un petit jet d'eau peut aussi être envoyé. Sans compter des odeurs qui peuvent sortir des sièges... En espérant que ce soit pour une scène qui se passe dans une boulangerie plutôt qu'une décharge. Neige, vent, éclair, pluie : le spectateur va tout vivre. Restent les bulles, dont on questionne pour le moment l'utilité.





La salle 4DX du Pathé La Villette propose déjà aux spectateurs chanceux de tester ces nouvelles technologies avec deux des blockbusters du moment : Logan et Kong : Skull Island. La Belle et la Bête sera ensuite disponible à partir du mercredi 22 mars, lors de sa sortie. En attendant Ghost in the Shell le 29 mars, Fast & Furious 8 le 12 avril, Les Gardiens de la Galaxie 2 le 26 avril et Pirates des Caraïbes : La Vengeance de Salazar le 24 mai.