Ridley Scott critique les films de super-héros et explique pourquoi il a refusé d’en tourner

Ce maître des films à gros budgets tient néanmoins à se distinguer des superproductions hâtives déversées par Hollywood : "Les films de super-héros ne sont pas ma tasse de thé – c’est pour ça que je n’en ai jamais fait. On me l’a proposé de nombreuses fois, mais je n’arrive pas à m’impliquer dans ces intrigues trop minces, ce manque de réalisme des situations de super-héros."





Le cinéaste britannique ajoute avoir déjà flirté avec ce genre de film : "Blade Runner est un comics quand on y pense. C’est une histoire sombre qui se déroule dans un univers irréel. Vous pourriez presque mettre Batman ou Superman dans ce monde, cette atmosphère, excepté que j’aurais eu une p***** de bonne histoire, et pas une non-histoire !"





Ne blâmant pas Marvel ou DC Comics en particuliers, Ridley Scott pense que "le cinéma est en grande partie mauvais. Je veux continuer à faire du cinéma et j’espère que ça n’affectera pas ceux qui veulent continuer à faire des films intelligents. Et que ça ne m’affectera pas non plus." Il incombera aux spectateurs d’en juger avec son prochain film, Alien : Covenant. Cette suite de Prometheus (et donc prequel d’Alien) sortira le 10 mai 2017 en France.