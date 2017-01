"Rogue One" : le nouvel opus de la saga intergalactique "Star Wars" toujours en tête du box-office

Il s'agit du premier film dérivé ("spin-off") de la célèbre série et retrace la mission d'un commando de l'Alliance rebelle pour récupérer les plans de l'Etoile noire, arme de destruction de l'Empire.



A ce stade du week-end prolongé qui prendra fin lundi (le Nouvel An tombant dimanche, le lundi est férié en Amérique), Rogue One a amassé 49,7 millions de dollars dans les salles obscures des Etats-Unis et du Canada, pour des gains cumulés atteignant 441 millions depuis sa sortie.