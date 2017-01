Un record pour "Rogue One", le spin-off de "Star Wars"

C’est un coup gagnant pour la franchise intergalactique car dans le club des films qui valaient des milliards, on trouve déjà La Menace Fantôme, à la 23e place, et Le Réveil de la Force, à la troisième place. Disney, qui possède la franchise depuis le rachat de la société de George Lucas, fait aussi une bonne affaire. En 2016, la maison a également pu compter sur les excellents résultats de Captain America : Civil War, Le Monde de Dory et Zootopia.





Le succès de Rogue One est de bon augure pour Star Wars. Le huitième volet de la saga crée par George Lucas est attendu pour le 15 décembre prochain et il réunit à l’écran Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Mark Hamill, Adam Driver, Gwendoline Christie, Laura Dern, Benicio del Toro et bien évidemment Carrie Fisher. Décédée fin décembre 2016, l’actrice qui incarnait la Princesse Leia avait déjà tourné toutes ses scènes du huitième opus en juillet dernier.