Ryan Gosling va incarner Neil Armstrong au cinéma dans le biopic "First Man"

Ryan Gosling va bientôt partir à la conquête de la Lune. L'acteur va enfiler le costume d'astronaute et incarner Neil Armstrong, le premier homme qui a posé le pied sur le satellite naturel de la Terre, dans le film First Man. C'est Damien Chazelle qui mettra en scène ce biopic adapté de la biographie "First Man: A Life of Neil A. Armstrong", écrite par James Hansen. Il s'agira de la seconde collaboration entre le réalisateur et le comédien, après La La Land, qui débarque en salle le 25 janvier prochain.