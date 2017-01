VIDEO - "Sahara" : Louane, Franck Gastambide et Reem Kherici nous ont fait tourner la tête en interview

Ils ont commencé en se prêtant au jeu du synopsis collectif. Une phrase chacun pour au final arriver au pitch du film complet, le tout en faisant tourner le micro rapidement. Ce qui donne : "C’est l’histoire d’un serpent. Et d’un scorpion. Dans le désert. C’est un film d’animation. Il y a un peu une guerre des mondes entre le côté riche et le côté pauvre. Il y a un personnage qui est le plus mignon du film, qui s’appelle Pitt. Tout cela est extrêmement bien filmé, ça vous fait voyager et c’est moins cher qu’un billet d’avion. Surtout, j’ai un plateau de comédiens extraordinaire. On a réuni tous ensemble des acteurs qu’on n’a jamais vus".