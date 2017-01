VIDEO - Sara Forestier retourne à l’école dans "Primaire" : mention bien

Etre et avoir, Ca commence aujourd’hui ou le palmé Entre les murs : qu’il s’agisse de documentaires ou de fictions, le quotidien des salles de classe et des enseignants a souvent nourri la production cinématographique. Dernier du genre, Primaire de Hélène Angel se situe au carrefour de la réalité romancée. Sara Forestier enfile les jupettes d’une maîtresse de CM2, domiciliée dans l’enceinte de l’établissement, maman d’un écolier, et professionnelle très investie auprès de ses élèves. L’arrivée de Sacha, un garçon délaissé par sa mère, lui fera remettre en cause toutes ses certitudes sur sa vie de femme, de mère et d’éducatrice.