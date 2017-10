Scandale Weinstein : le producteur bientôt privé de sa Légion d'honneur, annonce Macron

Harvey Weinstein est accusé par une trentaine d’actrices, dont les françaises Emma de Caunes et Judith Godrèche, de harcèlement et d’agressions sexuelles. Cinq comédiennes ont également accusé le producteur américain, fondateur de Miramax, de viol. Tant et si bien que la justice new-yorkaise a ouvert une enquête, tout comme la justice britannique, et que l'Académie des Oscars a décidé de l'exclure de son organisation. Emmanuel Macron a affirmé dimanche soir qu'il était "bon que les langues se délient". Et d'enfoncer : "Mais ce qui rajoute de la blessure à la blessure (...) c'est le silence, c'est le tabou. C'est le fait que l'on puisse passer des mois et des années en sachant et sans rien dire", a ajouté le chef de l'Etat.





De plus en plus de femmes prennent la parole dans le monde du cinéma, comme dans d'autres domaines d'activités. Sur Twitter, un hashtag #balancetonporc était même très populaire dans le week-end, encourageant les victimes de harcèlement et d'agressions à s'exprimer. Face à cela, le président de la République a insisté sur la nécessité de "dire à toutes les femmes qui sont victimes de violences et d'humiliations [qu'il y a] un numéro d'urgence". "Ce n'est pas une honte, ce ne sont pas elles les honteuses, ce sont eux [leurs agresseurs, ndlr]", a déclaré le chef de l'État.





Emmanuel Macron a affirmé que le gouvernement entendait réagir face à ce phénomène. "Il faut un vrai travail pour aller plus loin en termes de luttes contre le harcèlement", a-t-il dit. Pour lui, il s'agit d'ouvrir "des sujets toujours difficiles", mais sur lesquels il estime qu'il "faudra en passer par la loi, à la lumière des débats de société et de ce que vivent toutes ces femmes".