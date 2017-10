Il était le seul avant Harvey Weinstein : pourquoi l'acteur Carmine Caridi a été exclu de l’Académie des Oscars

"Je rendais service à un mec et il m’a baisé", racontait l’intéressé en début d’année dans un portrait que lui consacrait le Hollywood Reporter, assurant que la pratique était – et reste – très répandue dans le microcosme des coulisses des Oscars. En 2004, explique l’acteur, "un gars de l'Académie a appelé et m’a dit : 'Carmine, est-ce que quelqu'un a volé tes copies de films, parce qu'ils les ont trouvées sur Internet ?" Il comprend alors ce qui est en train de se tramer ; le "mec" à qui il remettait les copies, un certain Russell Sprague, a profité de lui.





"Qui pouvait imaginer qu'il allait les mettre sur internet ?", s’interrogeait Carmine Caridi, reconnaissant que sa méconnaissance en informatique avait pu compromettre son appréciation de la situation. "Je n'en avais aucune idée, j'ai été trompé." Convoqué par le FBI quelque temps après, le comédien, alors âgé de 70 ans, accepte de livrer Russell Sprague (qui finira par mourir avant l'ouverture de son procès) contre l’immunité que lui offraient les policiers fédéraux. "Si je ne l’avais pas fait, ils m’auraient passé les menottes."





Sauvé d’un passage par la case prison, Carmine Caridi n’a en revanche rien pu faire pour sa réputation. Et le couperet a fini par tomber. Le 3 février 2004, le conseil d'administration de l'Académie a ainsi voté à l'unanimité pour l’exclure de ses rangs (ce qu'elle n'a donc jamais refait depuis, souligne le Hollywood Reporter, pour des affaires de piratage). "Ils m'ont écrit une lettre : 'Tu es fini'." S'il a été touché par cette décision, l’eau a coulé sous les ponts et, treize ans après, l’homme, désormais âgé de 83 ans, ne remet toujours pas en cause le bienfondé de sa punition : "Je ne blâme pas l'Académie. J'ai violé leur loi." Un "viol" qui apparaît à présent bien maigre au regard du scandale Weinstein.